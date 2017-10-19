Центр медицинской профилактики обследовал сотрудников Приобского месторождения

Накануне специалисты Центра медицинской профилактики были приглашены на Южно-Приобский газоперерабатывающий завод, где в течение октября проводятся мероприятия по охране труда и промышленной безопасности.

Врач-терапевт Кирилл Камнев провел для сотрудников лекцию и рассказал о составляющих здорового образа жизни, о влиянии табачного дыма на здоровье.

Медики провели скрининговые обследования сотрудников предприятия. Заведующая консультативно-оздоровительным отделением Татьяна Лисовская и инструктор по гигиеническому воспитанию Татьяна Ремизова провели оценку состава тела (содержания мышц, жира и воды в организме) на аппарате «Медасс» с последующим индивидуальным консультированием по вопросам питания и физической активности у 25-ти работников.

Врач-терапевт провел экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей на аппарате «Кардиовизор» у 17-ти работников.