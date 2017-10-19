Архитектурный проект из Югры попал в шорт-лист премии «Приметы Городов» -2017

В шорт-лист общероссийской премии «Приметы Городов» 2017 года вошел Экоцентр «Нуви ат» (Центр особо охраняемых природных территорий) в Белоярском.

«Премия «Приметы Городов. Лучшие региональные практики девелопмента» посвящена самым удачным российским региональным проектам, реализованным за последние 10 лет и доказавшим свою жизнеспособность. Если в 2016 году в лонг-листе было представлено более 150 объектов со всей России, то в 2017 году заявок уже более 200, из которых оргкомитет отобрал в шорт-лист около 60 самых интересных объектов», - комментирует автор и куратор проекта Юлия Зинкевич, генеральный директор коммуникационного агентства «Правила Общения».

Заявки в лонг-лист проекта принимаются как от девелоперских компаний, архитектурных бюро и администраций городов, в которых реализуются проекты, так и от членов Экспертного совета и оргкомитета премии. Все рекомендованные проекты проходят премодерацию, после чего выкладываются на сайт www.primetygorodov.ru, где формируют каталог лучших российских региональных практик.

Поддержать Экоцентр «Нуви ат» и проголосовать за понравившиеся объекты со всей страны можно на сайте www.primetygorodov.ru до 30 октября.