СКР заявил, что публикации в СМИ о преступлениях сексуального характера против детей должны согласовываться со следователем

Следственный комитет России заявил, публикации в СМИ о преступлениях сексуального характера против детей, по которым возбуждено уголовное дело, должны согласовываться со следователем, сообщает «Интерфакс».

«Очень важно соблюсти точное и верное соотношение норм специального законодательства, регламентирующего деятельность СМИ, регламентирующего отношения в сфере информации и интернета и уголовно-процессуального законодательства», – заявила старший инспектор главного организационно-инспекторского управления Следственного комитета РФ Анастасия Подноскова.

Она также добавила, что «это соответствие должно распространяться, в том числе, и на порядок получения разрешения на распространение разрешения (на публикацию информации о сексуальных преступлениях против детей - ИФ) не только у родителей и законных представителей ребенка, но и обязательного согласования такого решения со следователем и в некоторых случаях, допустимо обсудить с прокурором и с органом опеки».