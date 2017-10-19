«Каро» отказалась от продажи билетов через «Рамблер.Кассу» из-за 10 процентной надбавки на их стоимость

Сеть кинотеатров «Каро» отказалась от продажи билетов через «Рамблер.Кассу» с 16 октября, сообщает «Meduza». Пресс-служба компании заявила, что «Каро» намерены продавать билеты через собственные каналы. Однако отказ от продажи билетов через «Рамблер» там назвали «приостановкой».

Данное решение произошло на фоне введения в «Рамблер.Кассе» комиссии в размере 10 процентов при продажи билетов. В ответ на такие нововведения «Каро» ввела скидку 10 процентов при продаже билетов через собственный сайт.