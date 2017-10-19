90 процентов россиян выступило против выплат компенсаций Украине за Крым

90 процентов Россиян отвергает предложение о выплате компенсации Украине за Крым, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

93 процента опрощенных и вовсе считают правильным присоединение Крымского полуострова к России.

По данным опроса, лишь 4 процента респондентов считают присоединение Крыма неправильным и всего 6 процентов полагают, что компенсацию следует заплатить.

Респонденты, несогласные с идеей компенсации, отмечают, что Крым исторически является российской территорией (50 процентов).

Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан предложил Украине провести переговоры с Россией о финансовой или нефтегазовой компенсации за Крым.