Минздрав хочет увеличить список мест, где запрещено курение

Минздрав предложил увеличить список мест, где запрещено курение, сообщают «Ведомости». Такие данные содержится в проекте «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу», опубликованной Минздравом.

Таким образом, в список входит: полный запрет на курение в коммунальных квартирах, на остановках общественного транспорта и в трех метрах от них, в подземных и наземных переходах, на расстоянии трех метров от входа в торговые центры, а также «в личном транспортном средстве в присутствии детей».

Также отмечается, что курение может быть запрещено «в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения (за исключением случаев, предусмотренных законом)».

По мимо этого, данная концепция предусматривает запрет на использования в организациях общественного питания вейпов и кальянов. В документе они обозначены «изделиями для вдыхания продуктов горения, нагревания или испарения табака, а также вдыхания различных смесей, не содержащих табачного листа».