В округе пройдет конкурс программистов и веб-дизайнеров «Югорский хакатон»

Второй окружной конкурс программистов и веб-дизайнеров «Югорский хакатон. Хантатон-2017» пройдет в Сургуте в ноябре.

В нем примут участие команды от 2 до 7 человек, которые могут сформироваться как заранее, так и перед стартом мероприятия. Состязания продлятся 24 часа с небольшими перерывами на питание и сон. За это время участники должны успеть создать приложение или сервис, который будет работать на основе открытых данных государственных органов власти. В процессе разработки командам помогут специалисты ИТ-сферы, которые будут давать консультации конкурсантам.

Напомним, что в прошлом году департамент информационных технологий Югры провёл первый хакатон в регионе, в котором приняли участие 48 участников составе 13 команд. Победила команда «Bunch» из Сургута, разработавшая Единый сервис для абитуриентов, который помогает определиться с выбором ВУЗа. Ожидается, что в этом году количество конкурсантов увеличится.