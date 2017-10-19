Бомбануло. В Госдуме хотят сажать на 10 лет за телефонный терроризм

В Госдуме разработали поправки, ужесточающие наказание за ложные сообщения о терактах, передает «Медуза». Законопроект подготовила группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

В документе, в частности, предлагается внести в статью 207 УК (заведомо ложно сообщение о теракте) пункт о преступлении, совершенном группой лиц, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Сейчас поправки проходят «окончательное согласование», авторы законопроекта рассчитывают, что он будет внесен на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.