​Сургутяне смогут добираться до 25-го микрорайона или ж/д через Травмцентр

С 1 ноября открывается движение по новому маршруту № 27 «Железнодорожный вокзал - Травматологический центр - магазин «Москва». Перевозить горожан в этом направлении будут шесть автобусов малого и особо малого класса.

Движение автобусов по маршруту № 27 будет осуществляться с остановками в следующих остановочных пунктах:

Железнодорожный вокзал, ул. Крылова, ул. Грибоедова, ПИКС, «Александрия», ул. С. Билецкого, 42 мкр, ТРЦ «Аура», Гормолзавод, Горэнерго, РСУ, Травматологический центр, ул. Островского, УФМС, по требованию (в районе д.58 а по ул. Профсоюзов), Теннисный центр, ул. Быстринская, ТЦ «Богатырь», ул. 30 лет Победы, 31 Б мкр, ул. И. Захарова, пос. Взлётный, ул. Инженерная, ул. Югорская, пр-т Комсомольский, м-н «Москва»



В обратном направлении:

м-н «Москва», ТЦ «Славянский», КСК «Геолог», ул. Мелик-Карамова, ул. Югорская, пр-т Комсомольский, ул. Школьная, ул. Инженерная, пос. Взлётный, ул. И. Захарова, 31 Б мкр., Кооперативные гаражи, ул. Быстринская, Теннисный центр, по требованию (в районе д.61 по ул. Профсоюзов), ул. Островского, Травматологический центр, РСУ, Горэнерго, Гормолзавод, ТРЦ «Аура», 38 мкр, ул. С. Билецкого, «Александрия», ПИКС, ул. Крылова, Железнодорожный вокзал.

Стоимость проезда в этих маршрутках составит 25 рублей.