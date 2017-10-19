Всем придет Ким. КНДР обещает нанести «невероятный удар в неожиданное время» по США и Южной Корее

КНДР пригрозила нанести «невероятный удар» в ответ на совместные учения Южной Кореи и США, сообщает «Медуза». Соответствующее заявление распространило северокорейское агентство ЦТАК.

«США сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили, как главные. Они должны понимать, что столкнутся с невероятным ударом в неожиданное время», — говорится в заявлении.

Совместные учения США и Южной Кореи начались 16 октября у побережья Корейского полуострова. Подобные учения проводятся дважды в год и каждый раз вызывают негативную реакцию со стороны КНДР.