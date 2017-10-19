​Сургутская галерея «Стерх» приглашает горожан на вечер «Африкана»

Он пройдет в рамках акции «Ночь искусств» 3-го ноября. Начало в 18 часов. Как обещают организаторы мероприятия, в этот вечер гости смогут узнать все самое интересное об Африке. В программе: арт-занятия по изготовлению африканских масок и браслетов. Мастер-класс по плетению афрокосичек и аквагрим для участников занятий. Также состоится африканский пленэр, где профессиональные художники нарисуют натурщиков в африканском стиле, а каждый желающий сможет изобразить Африку своей мечты. Кроме того, гостей ждет выставка традиционного африканского искусства и африканский концерт.