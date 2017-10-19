Сегодня в Сургуте покажут необычную экспозицию: машины, раскуроченные поездами. Всем, кто любит нарушать правила у ЖД-переездов, в назидание

Акция «Остановись до переезда!» пройдет сегодня на одном из самых загруженных железнодорожных переездов - 706-ом километре перегона Сургут - Силинский (в городской черте).

В частности, на площадке у переезда установят разбитые в ДТП автомобили с характерными повреждениями. Водителям и пешеходам наглядно продемонстрируют тяжесть и необратимость последствий несоблюдения правил безопасности в местах пересечения автомобильных и железных дорог. В рамках акции железнодорожники будут раздавать памятки с правилами проезда через пути. Главная цель мероприятия - привлечь внимание водителей к вопросам транспортной безопасности. Только с начала года в Сургутском регионе СвЖД зафиксировано 215 случаев нарушений автомобилистами правил пересечения ж/д путей. А 9 сентября при столкновении грузовика и поезда на железнодорожном переезде перегона Мегион - Нижневартовск-2 произошел сход трех вагонов состава, пострадали пассажиры, два человека скончалось в больнице.