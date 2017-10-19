​В скандальном деле о «пьяном мальчике» выяснилось, что мальчик был не пьян. А вот судмедэксперт теперь пойдет под уголовку

Долгожданный поворот в скандальном и трагическом деле о «пьяном мальчике» произошел накануне: как выяснилось, мальчик, сбитый весной этого года в Балашихе и в крови которого судмедэксперт Михаил Клейменов «обнаружил» 2,7 промилле алкоголя, оказался совсем не пьяным. Это выяснилось после проведенной Следственным комитетом комплексной экспертизы, которую делали целых 18 специалистов, пишет «РБК».

Дело было в том, что Клейменов при сборе крови у погибшего мальчика нарушил технологию, что привело к «случайному» попаданию в нее спиртового раствора, и в итоге после брожения техника показала те самые 2,7 промилле. То, что это был ребенок, и с таким содержаниям алкоголя в его крови он должен был лежать в предкоматозном состоянии, а не бегать по дорогам, врача не смутило. Дополнительные экспертизы он не привел и, более того, после (как выяснилось, справедливых) обвинений в свой адрес на всю страну яростно доказывал свою правоту и утверждал, что мальчик действительно был пьян.

Теперь ему придется доказывать свою правоту не в СМИ, а, скорее всего, в суде. Ему вменяют 1 часть 293 статьи УК РФ – преступная халатность. С учетом того, как он вел себя в ходе этого скандала, родители погибшего ребенка будут добиваться самого сурового наказания, вкупе с возмещением морального вреда.

Напомним, что трагедия произошла 23 апреля в подмосковной Балашихе. Ольга Алисова, которую потом называли «женой местного авторитета», во дворе сбила ребенка, которого потом назвали «пьяным», а дело на Алисову из-за этого закрыли. Кроме того, чудесным образом пропали свидетельствующие о произошедшем записи с дворовых камер наблюдения. После мощного общественного резонанса расследование дела возобновили, а в июле Алисову арестовали по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.