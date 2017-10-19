В Сургуте прочитали Лермонтова на Лермонтова

В городской библиотеке №30 15 октября прошла акция «Читаем М.Ю. Лермонтова на улице Лермонтова». Впервые она прошла в 2014 году, когда страна отмечала 200-летие со дня рождения поэта.

Ведущим праздника выступил библиотечный робот Эврика. В рамках акции в библиотеке также впервые прошел литературный квест «По следам великого поэта». Участникам необходимо было расшифровывать тайные послания, искать подсказки и разгадывать ребусы.

Кроме того, в течение всего дня в стенах библиотеки работала выставка, посвященная творчеству Михаила Лермонтова. Впервые был проведен поэтически слэм «Lermontov-дуэль», в котором участвовали начинающие поэты от 13 лет и старше.