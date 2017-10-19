Польша хочет лишить Россию доходов от «Северного потока –2»

Министерство иностранных дел Польши подготовило юридическое заключение о регулировании морской части газопровода «Северный поток – 2», сообщает «Ведомости».

Территориальные воды стран – участниц ЕС – Дании и Германии, через которые пройдет труба, являются «внутренней частью территории Евросоюза», говорится в заключении МИД Польши. Часть газопровода также будет проложена в исключительной экономической зоне Финляндии и Швеции. Но выдача разрешения на строительство трубы накладывает на страну «обязательства по применению всех соответствующих норм законодательства ЕС». Наконец, прецедентное право ЕС дает Еврокомиссии основания для экстерриториального распространения норм европейского энергетического законодательства на весь газопровод целиком, включая его российские подводный и даже наземный участки, говорится в документе.

Действующее европейское энергетическое законодательство, известное как Третий энергопакет, было принято в 2009 году. Его ключевые требования в отношении газотранспортной инфраструктуры включают разделение функций поставщика и транзитера газа, а также обеспечение доступа к трубе третьих сторон.