​«Гарантией будет мое слово» Наталья Комарова продолжает поддерживать семьи, дети которых пострадали в ДТП под Ханты-Мансийском

Региональная власть поддерживает семьи, дети которых пострадали в страшном ДТП 4 декабря 2016 года. Их насущные потребности глава региона Наталья Комарова обсудила с родителями пострадавших детей. Один из них рассказал губернатору, что его ребенку потребуется лечение за пределами округа, а это – сложный и дорогостоящий процесс. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, замгубернатора Всеволод Кольцов заверил родителей, что все дети непременно получат все необходимое лечение – в случае, если медпомощь будут оказывать в других регионах, то операции оплатят по федеральной квоте. Сейчас в планах стоит медицинская реабилитация и отправка на курорты 11 детей, но это не значит, что остальные не могут рассчитывать на такую помощь – все заявления рассматриваются индивидуально.

Родительская общественность поблагодарила Наталью Комарову за покрытие всех расходов, связанных с медицинской помощью, транспортными расходами и прочими сложностями, с которыми столкнулись семьи после той трагедии. В частности, губернатор лично отрегулировала вопрос с ипотечными кредитами, которые «висели» над родителями пострадавших детей. Она поговорила с руководством всех банков, и те за свой счет закрыли все ипотечные обязательства этих семей.

«Доверяйте нам. Мы и наши врачи не подвели вас в самые страшные минуты и не подведем сейчас. Гарантией будет мое слово», – резюмировала Наталья Комарова.

Кроме того, представители власти Югры рассказали родителям о том, что сделали для исключения подобных ДТП в будущем. Теперь муниципалитеты будут проводить торги на организацию безопасных перевозок юных спортсменов. Так, Сургут и Нефтеюганск проведут централизованные торги и выберут одну транспортную компанию, которая будет работать со школами со всеми возможными гарантиями безопасности.