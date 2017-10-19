​В Нефтеюганске строят очень крутой акробатический комплекс на 10 тысяч квадратных метров. Срок – полтора года

В Нефтеюганске в 2019 году появится новый зал акробатики. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, этот вопрос накануне обсудили губернатор Наталья Комарова и глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев, на встрече которых присутствовали представители общественности и родители нынешних и будущих спортсменов-акробатов.

Понятно, что «зал акробатики» – это мягко сказано. Речь идет о целом комплексе площадью 10 тысяч квадратных метров, где будут помещения для художественной гимнастики, аэробики, акробатического рок-н-ролла, легкой атлетики. Расположится он в центре города, на улице Набережной, а стоить реализация этого спортивного проекта будет 500 миллионов рублей. К тому же новый зал, по словам родительской общественности, должен также стать «памятником» детям и тренерам из Нефтеюганска, погибшим в страшной аварии 4 декабря 2016 года.

Ну а пока будет строиться этот комплекс, Наталья Комарова предложила перенять сургутский опыт быстровозводимых спортивных объектов, и общественники с ней согласились. «Такие комплексы могут стать панацеей для нашего города, где катастрофически не хватает мест для занятий спортом, – говорит местный предприниматель Игорь Винников. – Давайте перестанем грезить о громких проектах, которые, как показывает практика, строятся у нас годами. Лучше каждый год сдавать по такому быстровозводимому комплексу, и вывести из "подполья" все городские детские секции».

Как бы то ни было, но «громкий проект» нового акробатического зала в Нефтеюганске не просто выполним, но и выполним в обозримом будущем. Наталья Комарова лично убедилась в этом, побывав на строительной площадке, где работает подрядчик – компания «Хонко». Ее представитель заверил, что на работы уйдет 1,5 года.

Как стало известно СИА-ПРЕСС, этот объект будет представлять собой два разделенных между собой административно-хозяйственным блоком многофункциональных зала. Первый будет размером 45 на 45 метров (его еще можно будет визуально поделить надвое шторой), где будут заниматься акробатикой, акробатическим рок-н-роллом, художественной гимнастикой и аэробикой.

Второй зал намного больше – 45 на 143 метра. В этом гигантском помещении будет шесть беговых дорожек протяженностью 200 метров, а также инвентарь для прыжков в длину и в высоту, толкания ядра и метания диска.

После открытия этого комплекса обеспеченность Нефтеюганска спортивными сооружениями вырастет с 1,2 сразу до 26,2 процента.