«Я — кандидат против всех» Ксения Собчак объявила о своем выдвижении на выборы президента // ВИДЕО

Ксения Собчак, ранее известная телеведущая и светская львица, а ныне — почти кандидат в президенты России. Видеозапись с соответствующим заявлением она выпустила сегодня, 18 октября. В этом видео она объясняет свою мотивацию тем, что сейчас никто из возможных кандидатов не может аккумулировать протестное голосование, и именно она может стать таким кандидатом. Она даже называет себя «кандидатом против всех».

«А ведь может случиться так, что уже когда мой сын пойдет на выборы, в списках кандидатов будут по-прежнему Зюганов, Жириновский, Явлинский, Путин, их дублеры и бесконечные заместители. Я против этого», — говорит она.

«Но вот, если вы не пойдете то как понять, что вам не все равно? Как понять, что вы именно против, как сделать так, чтобы Ваш голос, был услышан. 5 лет назад я поняла, что если каждый из нас, вместе и поодиночке, не будет пытаться что-то изменить, наша жизнь с вами будет ужасная, она будет невыносимая в этих условиях. Нас будут арестовывать за убеждения, обливать зеленкой, наши дети будут мечтать уехать из страны. Навальный и другие независимые политики будут сидеть в тюрьме и ничего, ничего не измениться.



Как показать, что нам не нравится то, что происходит?

Когда-то для этого была графа «против всех». Она гарантировала, что ваш голос не отдадут никому из кандидатов. Но эту графу у нас забрали, чтобы наши голоса было еще проще украсть, чтобы оставаться у власти как можно дольше. Я хочу вернуть ее. Я хочу вернуть возможность проголосовать «против всех». Это наш мирный и законный способ сказать: «хватит ребят, ну харош, ну правда, вы все достали!»

Вместе мы очень сильны. Что бы они не обещали, за что бы они не выступали, мы выступаем против. Против них, против всех».

Напомним, что ранее Собчак получала в свой адрес обвинения в том. что она становится «либеральным спойлером» Алексея Навального, то есть ее выдвижение якобы согласовано с администрацией президента и призвано легимитизировать текущие выборы, где уже точно не будет Навального, но может быть вполне достойный кандидат от оппозиции.