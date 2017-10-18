​С 2018 года новые машины с мощными двигателями в России будут стоить на сотни тысяч дороже. Да и остальным не полегчает

1 января 2018 года для российских автолюбителей будет днем существенных перемен. Кроме того, что в очередной раз вырастут акцизы на бензин, и это коснется всех, кто владеет автомобилем, то отдельное удовольствие предусмотрено для желающих обновить свою машину на что-нибудь более-менее сильное. Так, во-первых, вступит в силу новый утилизационный сбор, который больше нынешнего на 15 процентов. Облагаются этим «налогом» все производители и импортеры машин.

Уже сегодня минимальный сбор на самую простую легковушку составляет 20 000 рублей, а на среднюю машину – около 50 000 рублей, и этот показатель будет расти, пишет Forbes. Таким хитрым способом правительство России планирует собрать почти на 60 млрд рублей больше – до уровня 223 млрд рублей. И, заметьте, никакого официального повышения налогов!

Это еще не все. Второе, что порадует лишь отдельных автолюбителей – это повышение акцизов на наиболее мощные машины. Если сейчас самыми «крутыми» считаются авто с моторами от 150 лошадиных сил, и за каждую «лошадку» при покупке вы платите 420 рублей, то с 1 января все поменяется. Теперь автомобили поделят на категории: 200-300, 300-400, 400-500 и свыше 500 лошадиных сил. И для каждой группы будут свои акцизы: 897, 925, 965 и 1084 рубля соответственно.

Вот и считайте: если раньше Toyota Land Cruiser 200 с двигателем 4,6 литра и 309 лошадиных сил содержал в своей цене акциз в размере почти 130 тысяч рублей, то с 1 января эта сумма подскочит до 285 000 рублей, то есть более чем в два раза. Сколько нужно будет заплатить за какой-нибудь крутой спорткар мощностью выше 500 лошадиных сил – представить страшно (мы представили – не менее 542 000 рублей одного акциза).

Впрочем, далеко не все россияне в нынешние годы покупают машины с мощностью более 200 «лошадок» (да и в принципе покупают машины), так что подавляющее большинство конкретно эта проблема не коснется – им придется только в очередной раз ругать цены после заправки своего не очень нового автомобиля. А продажи люксовых авто в России даже в рамках кризиса стабильно растут, поэтому, вероятно, нынешнее решение правительства о повышении акцизов на двигатели – это что-то вроде «налога на роскошь», который российская власть долго обсуждает, но вряд ли когда-нибудь введет. Что ж, если это даст запланированный в размере почти 14 млрд рублей доход федеральному бюджету – будет неплохо.