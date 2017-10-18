С 5 по 25 декабря в ВДЦ «Орленок» пройдет смена «Арктика – территория открытий», участие в которой могут принять юные югорчане.

Зарегистрироваться на смену можно на специально подготовленном сайте до 31 октября.

Рекомендуется привезти черные брюки мальчикам и черные юбки девочкам. Также стоит позаботиться о наличии удобной и аккуратной обуви чёрного цвета. Также по возможность взять собой собственные исследования, рефераты об открытии и освоении русского Севера.

По вопросам можно обращаться в АУ ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр» по телефонам: 8(3467)31-82-15; 31-82-14, а также по viber; WA: 8(90281)43-180.