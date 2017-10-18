18-19 октября в Пыть-Яхе состоится первый окружной слет юнармейских отрядов, центров, клубов и объединений патриотической направленности.

Целью слета является развитие юнармейского движения как одного из факторов гражданско-патриотического воспитания молодежи автономного округа путем совершенствования системы патриотического воспитания.

Отметим, что на сегодняшний день в автономном округе уже создано 10 отрядов юнармейцев, общим количеством 714 человек.

Юнармейцы принимают активное участие в митингах, выставках, посвященных памятным датам и государственным праздникам, месячнике оборонно-массовой и спортивной работы, мероприятиях, посвященных Дню Защитника Отечества, мероприятиях, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией, Дню Победы и других.