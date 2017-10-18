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В центр Киева стянуты три тысячи полицейских из-за начавшихся протестов

Из-за протестов, начавшихся в Киеве, для обеспечения безопасности стянуты до трех тысяч полицейских, сообщает «ТАСС».

Начальник главного управления Национальной полиции по городу Киеву Андрей Крищенко заявил, что у всех участников акции будут проверять документы, а также их осмотрят с помощью металлоискателей.

Полиция отмечает, что будет реагировать на все действия «в соответствии с требованиями действующего законодательства». Также всех участников акции предупредили об административной и уголовной ответственности за противоправные действия, в том числе за перекрытие улиц и попытки штурма административных зданий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия следит за ситуацией в Киеве.


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Сегодня в 19:46, просмотров: 114, комментариев: 2


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Комментарии:
tanatos49
не нравится
Сегодня в 20:48
>> соответствии с требованиями действующего законодательства
т.е. встанут на колени и будут просить прощения у майдановцев?
tanatos49
не нравится
Сегодня в 20:55
А где же европейские правозащитники теперь? Почему весь мир не поддерживает народный бунт?

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