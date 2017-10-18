​Новый регламент ГИБДД запрещает сотрудникам ДПС умышленно устраивать «засады». Однако в некоторых случаях этот запрем можно нарушить

Новый регламент ГИБДД, который вступит в силу 20 октября 2017 года, запрещает сотрудникам дорожно-патрульной службы (ДПС) умышленно устраивать «засады» на дорогах, сообщает «РБК».

В документах прописано требование, согласно которому патрульный автомобиль «должен быть четко и отчетливо виден участникам дорожного движения». Однако, нарушить это норму можно, но только ради обеспечения безопасности — на скоростных или аварийных участках дороги, а также в местах «перелома рельефа».

«Только в этих случаях допустима установка транспортного средства с частичным закрытием: либо за переломом рельефа, либо каких-то инженерных сооружений», — подчеркнул Быков

Он также отметил, что в случае медосвидетельствования на стационарных постах полиции, сотрудники ГИБДД будут обязаны вернуть водителя к автомобилю.