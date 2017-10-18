​ИФНС: Заявить льготу по налогу на имущество нужно до 1 ноября

Налогоплательщики, имеющие право на льготу по налогу на имущество физлиц, могут подать соответствующее уведомление до 1 ноября текущего года. Льгота будет учтена при расчете сумм налогов в 2018 году.

Льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения недвижимого имущества. При наличии в собственности нескольких объектов недвижимости одного вида, например, двух квартир, гражданин может выбрать тот объект, в отношении которого будет применяться льгота. Если же он владеет недвижимостью разных видов (например, жилой дом и гараж), то он имеет право заявить о льготном налогообложении обоих объектов.

При непредставлении налогоплательщиком уведомления о выбранном объекте налогообложения, льгота предоставляется налоговой самостоятельно в отношении одного объекта каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.