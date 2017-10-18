​Тюменская область подтянулась в научно-технологическом рейтинге России — почти в десятке лучших

Тюменская область в рейтинге научно-технологического развития регионов России подтянулась на девять позиций и заняла 12 место. Как сообщает «РБК Тюмень», это произошло благодаря росту выпуска инновационной продукции и доли работников в высокотехнологичных видах производства.

Югра в этом рейтинге занимает 44 место (регион все же потерял две позиции), а Ямал, хоть и поднялся на семь позиций, но пока идет во второй половине рейтинга – на 54 месте.

На первом месте плотно держатся Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Следом за ними идут Нижегородская и Самарская область. А последние места в рейтинге занимают Ингушетия, Алтай и Калмыкия.