С 1 декабря в Россию будут поставлять томаты из Турции в объеме 50 тыс. тонн. Четыре турецких компании получили на это разрешение, сообщает «ТАСС».

«Принципиально принято решение о том, что сейчас готовится изменение нормативно-правовой базы, чтобы с 1 декабря разрешить четырем предприятиям поставлять продукцию в объеме 50 тыс. тонн томатов. Для этого надо внести необходимые изменения в нормативно-правовую базу, и сейчас такие документы проходят согласование», – сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак.

Напомним, что Россия с 1 января 2016 года ограничила поставки из Турции целого перечня сельскохозяйственной продукции.