​В Сургутском районе проводятся мероприятия, по профилактике сбыта фальшивых денег

В связи с увеличением в Югре фактов сбыта поддельных денежных купюр номиналом в 5000 и 1000 рублей, полицейские Сургутского района проводят мероприятия, направленные на профилактику сбыта «фальшивок» в торговых точках. С начала этого года правоохранители выявили пять таких купюр.

Стражи правопорядка рекомендуют владельцам торговых точек приобрести современные детекторы, которые помогут определить подлинность денег. К сожалению, устаревшие приборы, для определения подлинности купюр не всегда могут отличить фальшивку от настоящей, поэтому аппарат лучше заменить на более усовершенствованный.

При обнаружении поддельных денег гражданам рекомендуется обратиться в ближайшее отделение полиции.