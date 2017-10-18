Песков: по теме возможности участия Навального в выборах президента РФ в 2018 году «обсуждать нечего»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по теме возможности участия оппозиционного политика Алексея Навального в выборах президента РФ в 2018 году «обсуждать нечего».

По словам Пескова, «обсуждение этого вопроса идет только в СМИ», а Кремль в нем участия не принимает.

«Вы же знаете позицию ЦИК, обсуждать нечего», — сказал Песков журналистам и добавил, что «просто темы нет», уточняет ТАСС.

Напомним, что глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что Навальный не сможет баллотироваться в президенты России до истечения установленного законом срока ограничения избирательных прав граждан, осужденных за совершение тяжких преступлений.