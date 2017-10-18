​Правление сургутского СОК «Прибрежный» будет привлечено к субсидиарной ответственности за долги перед энергетиками

Сургутский садово-огороднический кооператив (СОК) «Прибрежный» признан банкротом, о чем свидетельствует решение Арбитражного суда ХМАО-Югры от 23 мая 2017 г. С иском о признании СОК несостоятельным обратились юристы АО «Тюменская энергосбытовая компания», основываясь на наличии многомиллионного долга дачников: по состоянию на 16 октября 2017 г. задолженность превысила 18,5 млн руб.

Пойти на данный шаг энергетиков вынудила сложившаяся ситуация, при которой сумма долга нарастала, а проводившаяся претензионно-исковая работа не приводила к должным результатам. Причиной этому стала невозможность фактического исполнения судебных актов о взыскании задолженности с СОК «Прибрежный» в пользу АО «ТЭК». «Основная масса платежей в СОК «Прибрежный», в том числе за электрическую энергию, принимается наличными, — объясняют в правовом управлении АО «Тюменская энергосбытовая компания». — Данный способ позволяет председателю распоряжаться поступившими платежами по собственному усмотрению, несмотря на возбужденные исполнительные производства и исполнительные листы, находящиеся на принудительном исполнении в банке. В таком случае дачный кооператив нарушает права и интересы Компании как поставщика ресурсов, а также населения, которое в большинстве случаев исправно и своевременно оплачивает потребленную электроэнергию».

Введение в СОК «Прибрежный» процедуры банкротства привело к расторжению договора энергоснабжения в результате прекращения хозяйственной деятельности кооператива, назначению конкурсного управляющего и заключению индивидуальных договоров энергоснабжения с владельцами земельных участков. Таким образом, энергетики ожидают увеличения платежей за поставленную электроэнергию и прекращения роста дебиторской задолженности кооператива. Параллельно с этим устанавливается наличие либо отсутствие имущества СОК, которое может быть реализовано в ходе конкурсного производства, а также установлен контроль платежей членов кооператива по членским взносам и поставленным ресурсам.

Помимо этого, сложившаяся ситуация также стала поводом для решения вопроса о признании электрических сетей на территории СОК бесхозяйными и о передаче их на баланс муниципального образования для последующей передачи в эксплуатацию сетевой организации. Ожидается, что данное решение позволит снизить финансовую нагрузку на кооператив, и обеспечить своевременную оплату стоимости объема электроэнергии на потери в электрических сетях на территории кооператива сетевой организацией.

АО «ТЭК», однако, учитывает, что данные способы не гарантируют полного погашения долгов, вследствие чего конкурсный управляющий СОК «Прибрежный» обратился в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности председателя и членов правления кооператива: к ним будет направлено требование о взыскании задолженности всего дачного кооператива.

Вопрос своевременной оплаты садовыми, дачными, огородническими объединениями граждан потребленной электрической энергии на территории Сургута и Сургутского района остается остроактуальным: представители АО «Тюменская энергосбытовая компания» отмечают, что некоторые из них могут вскоре повторить судьбу СОК «Прибрежный», и призывают их руководство и членов ликвидировать накопленную задолженность и своевременно оплачивать счета от энергетиков.