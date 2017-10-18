​Неработающие пенсионеры Югры получат выплаты ко Дню округа

Правительство Югры приняло решение о предоставлении единовременной денежной выплаты неработающим пенсионерам, проживающим в округе. Выплата приурочена к 87-летию образования ХМАО.
По 1000 рублей получат более 248 тысяч югорчан. «В Сургуте и Сургутском районе зарегистрировано 44 тысячи неработающих пенсионеров, выплаты будет производить Центр соцвыплат», — сообщила siapress.ruначальник управления ПФР в Сургуте Наталья Куксенко.
Единовременная денежная выплата будет произведена в беззаявительном порядке до 1 декабря текущего года.
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