23-24 октября 2017 года в Сургуте стартует крупнейший форум по закупкам УрФО

Осталось меньше недели до старта крупнейшего форума по закупкам УрФО. Уже 23-24 октября 2017 года в Сургуте мы ждем предпринимателей для того, чтобы обсудить проблемы и перспективы системы закупок в России. У вас еще есть возможность зарегистрироваться! Тем временем эксперты форума рассказывают о том, что они поведают участникам форума.

Существующая система закупок в России далеко не совершенна, и у экспертов форума есть свой взгляд на то, как ее усовершенствовать. Например, аукцион как главный способ закупок для госнужд. Казалось бы, уже всем привычный метод. Но далеко не идеальный, как считает Алексей Ульянов, директор АНО "Консультационно-аналитический центр "Институт повышения конкурентоспособности", руководитель Общественного проекта «За антимонопольную реформу!».

«Если спросить среднестатистического россиянина, что ему приходит на ум при слове «аукцион», то он, скорее всего, вспомнит распродажу двенадцати стульев в одноименном романе Ильфа и Петрова, продажу предметов искусства на «Сотбис», и, возможно, финальную сцену из пьесы «Вишневый сад». Примечательно, но все три случая касаются аукционов по продажам, а не покупкам. Только в Великобритании и Южной Корее доля аукционов в госзакупках составляет 5%, в остальных развитых странах она близка к нулю. В России же картина прямо противоположная – аукционы являются бесспорным лидером среди способов закупки для госнужд».

Кому выгодна существующая система и насколько она целесообразна? Это мы обсудим на форуме «Конкурентная среда»Много внимания на форуме будет уделено и практическим аспектам закупок. Это те рабочие моменты, с которыми предприниматели сталкиваются каждый день.

Выступления экспертов помогут разобраться в сложных вопросах контрактной сферы. Например, Александр Бурков, ведущий эксперт Института по ресурсному обеспечению управления закупками и продажами для государственных и муниципальных нужд НИУ ВШЭ расскажет о применении стандартных описаний продукции, закупаемой для государственных и муниципальных нужд. «Это требование отражено в законе 44-ФЗ. Но практическая реализация вызывает у заказчиков трудности, ведь документы национальной системы стандартизации многочисленны и недостаточно структурированы, - говорит эксперт, - это неизбежно приводит к возникновению конфликтных ситуаций и противоречивой практике рассмотрения жалоб органами по контролю в сфере закупок. Усугубляет положение отсутствие каталога продукции в ЕИС и неразвитость библиотеки типовых контрактов. Вниманию профессионального сообщества будут представлены варианты выхода из данной ситуации».

Еще больше интересных и полезных выступлений вы сможете увидеть 23-24 октября в Сургуте! В работе форума «Конкурентная среда» примут участие представители федеральных министерств и служб, регионального правительства и контрольных органов, крупных заказчиков и госкомпаний. «Роснефть», «Газпромнефть», «Сбербанк», «РЖД», «Сургутнефтегаз», «Тюменьэнерго», «Лукойл» - это лишь неполный перечень предприятий, которые вы сможете увидеть на «Конкурентной среде».

Напоминаем, что регистрация на форум заканчивается 20 октября 2017 года.

Оставить заявку и узнать подробности о мероприятии вы можете на сайте «Конкурентной среды» - http://ks.tppugra.ru. Подробности – по телефону 8-800-250-96-65 или e-mail tpphmao@tpphmao.ru.