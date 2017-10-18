Строительство Сургутского окружного центра охраны материнства и детства закончится летом следующего года

Правительством округа принято решение о заключении допсоглашения к Соглашению о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в Сургуте, сообщает департамент общественных связей Югры.

Допсоглашение с подрядчиком необходимо для того, чтобы урегулировать некоторые вопросы. Например, признать, что перенос ранее заявленных сроков (с ноября 2017 года на 31 июля 2018 года) обоснован в силу обстоятельств непреодолимой силы.

«Корректировка даты сдачи объекта произошла из-за «сюрприза» природы — уровень грунтовых вод на участке изменился. Нам пришлось поднять на 1,5 метра все корпуса сооружения и прилегающую территорию», — рассказал корреспонденту siapress.ruзаместитель генерального директора ООО «ВИС Инфраструктура» Евгений Кацай.

Общественные эксперты также поддержали решение о переносе сроков завершения строительства. Стоит отметить, что даже с учетом такого сдвига, проект реализуется с опережением — нормативные сроки для подобных объектов в стране составляют не менее семи лет, а возведение Сургутского центра вышло на 80 процентную готовность за два года.

«Возведение перинатального центра в Сургуте мы продолжаем держать под контролем. Мы заинтересованы в скорейшем завершении строительства. Обращаю внимание всех участников процесса: сроки переноса сдачи центра обоснованные, но и они должны быть соблюдены», — отметил первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин.

Кстати, благодаря подписанию допсоглашения снижен максимальный размер возможных дополнительных расходных обязательств публичного партнера на 300 млн рублей. Об этом на заседании сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Югры Владислав Нигматулин.