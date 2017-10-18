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Би-би-си: «Погибший в Сирии уроженец Мегиона год не мог найти работу»

Фото со страницы Марка Неймарка в соцсети "ВКонтакте"
Фото со страницы Марка Неймарка в соцсети "ВКонтакте"

В конце сентября в Сирии погиб уроженец Мегиона Марк Неймарк, он подорвался на мине, об этом рассказала Русской службе Би-би-си вдова погибшего Ксения Неймарк.

Минобороны России не сообщало о его гибели, а Ксения Неймарк сказала Би-би-си, что муж заключил контракт с частной военной компанией.

После армии Марк Неймарк вернулся в Мегион. Не найдя хорошо оплачиваемой работы он был вынужден переехать в Екатеринбург, где и прожил свои последние годы. Ксения отметила, что он в течение года не мог подобрать себе работу в следствии чего и заключил данный контракт. Учитывая что средняя заработная плата в Екатеринбурге составляет 35 тыс рублей, возможные 150-300 тысяч рублей которые он мог получать за контрактную службу, являлись серьезной суммой.

Ксения рассказала, что никто из командиров ей не сообщал о смерти. «12 октября в два часа дня позвонил какой-то мужчина, который представился просто Сергеем и сказал, что на следующий день мне надо быть в Ростове-на-Дону, – заявила вдова погибшего. – Там мы встретили Сергея, с ним был еще какой-то сотрудник, мужчина лет 50, который не представился. Мы подписали документы, что получили компенсацию. Нам объяснили, что Марк переезжал дорогу, там был какой-то прорыв. Дорога была заминирована, и он подорвался. Это случилось 28 сентября».

По словам одноклассника Марка Руслана Алиева, военные привезли тело парня в Ханты-Мансийск, который находится в 600 километрах от Мегиона.

«Это ужасно. Марк все отдал родине, а в благодарность его тело даже не доставили матери. Нам пришлось ехать в Ханты-Мансийск и самим забирать тело, чтобы достойно похоронить. Груз-200 нам отдали как посылку вот, берите и везите сами как хотите, никаких документов, никаких представителей. Дело не в деньгах, которые мы сами собрали и заплатили. Это неправильно, так не должно быть», — рассказывает одноклассник погибшего солдата.


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Сегодня в 14:17, просмотров: 91, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
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Сегодня в 14:24
Предлогаю собрать средства на памятник защитнику родины. Если бы не он, тут бы уже был игилъ и войска нато (тм)

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