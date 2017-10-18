Руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что сотрудники дептранса Москвы пересядут на такси, сообщают «РИА Новости».

По его словам, это позволит сэкономить до 20 процентов. Нововведение заработает уже с конца текущего года.

Стоит отметить, что московское такси заняло 24-е место по стоимости поездки в мире.

Напомним, что глава Сургута Вадим Шувалов заявил, что чиновники Сургута пересядут со служебного транспорта на такси, подробней читайте по ссылке.