Делегация из Югры примет участие во всероссийском съезде учителей родного языка

В Санкт-Петербурге 20-21 ноября 2017 года состоится всероссийский съезд учителей родного языка, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Всего в съезде примут участие более 200 педагогов. Отметим, что в состав делегации Югры вошли учителя родных языков и литературы и воспитатели из Белоярского, Березовского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов, а также руководители сферы образования, представители профессионального образования и науки, общественные организации коренных малочисленных народов Севера.

Съезд проводится с целью модернизации содержания и технологии обучения родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.