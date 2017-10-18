В Ханты-Мансийске в центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко подготовили трассу из снега

В центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко подготовили трассу из снега, запасенного еще с прошлого сезона. Опробовать ее в Ханты-Мансийск уже приехали лыжники и биатлонисты из России и зарубежных стран. Среди них и олимпийские чемпионы Антон Шипулин и Алексей Волков.

В Ханты-Мансийске лыжная трасса функционирует уже с середины октября, а работа по ее подготовке началась и вовсе в начале прошедшего зимнего сезона. «Мы весь декабрь промораживали землю, - рассказывает начальник управления АУ «ЮграМегаСпорт» Николай Вторушин. – А где-то в январе установили снегогенераторы. Производить снег нужно только при минусовой температуре. Чем она ниже, тем эффективнее производство. Слои снега и опилок насыпали по принципу сэндвича. Таким образом удалось заготовить двенадцать тысяч кубов снега».

Опробовать свежую трассу в Ханты-Мансийске уже смогли лыжники и биатлонисты, проводящие здесь "вкатку" — первые в этом сезоне тренировки на снегу. В свою очередь, Алексей Волков говорит об отличной инфраструктуре Центра зимних видов спорта, позволяющей проводить комплексные тренировочные сборы, включающие в себя как работу на трассе, так и стрельбу.

Вслед за олимпийскими чемпионами в конце октября в Ханты-Мансийск планирует приехать и основная мужская сборная России по биатлону, которую тренирует Рикко Гросс. На свежую трассу югорской столицы выйдут Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Юрий Шопин.