​Правительство России выделит дополнительные 720 млн рублей на лекарства для льготников

Правительство России выделит дополнительные 720 млн рублей на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, сообщает «Интерфакс».

«Во II квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 127,858 тыс. человек и составило 3 млн 590,838 тыс. человек. В связи с этим объём бюджетных ассигнований увеличен на 719,94 млн рублей (до 33,826 млрд рублей)», – говорится в сообщении опубликованном на сайте правительства.