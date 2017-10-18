21 октября стартует IX Кубок Главы Сургута по интеллектуальным играм – сезон 2017-2018 годов.
Традиционно он начнется с «Осеннего турнира по интеллектуальным играм», в котором примут участие около 40 команд – школьных, студенческих, корпоративных и сборных коллективов из Сургута, Сургутского района, Нижневартовска, Нефтеюганска и других муниципалитетов Югры. Они будут бороться за победу в трех дисциплинах:
- «Что? Где? Когда?»,
- «Брейн-ринг»,
- «Мультиигры».
Лучшие десять команд в каждой из дисциплин будут получать турнирные очки, по сумме которых в апреле 2018 года определится обладатель Кубка Главы Сургута и Абсолютный чемпион города по интеллектуальным играм. Кроме «Осеннего турнира», в рамках Кубка Главы Сургута также пройдут «Новогодний турнир», фестиваль «Зимние игры» и «Весенний турнир».
Получить более подробную информацию о
деятельности Клуба интеллектуальных игр и участия в мероприятиях вы можете по
телефонам: 701-009 (Сергей Шамрай),
711-201 (Алексей Кучин) или электронной почте: kii_surgut@mail.ru.
Начало мероприятия: 21 октября в 14.00.
Место проведения: многофункциональный зал главного корпуса Сургутского Государственного университета (пр. Ленина, 1).
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