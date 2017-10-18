Следователь заявил, что по делу хищения в «Седьмой студии» возбуждено только одно уголовное дело

Следователь Александр Лавров заявил, что по делу Кирилла Серебренникова расследуется только одно уголовное дело, сообщают «Ведомости».

Он подчеркнул, информация, публикуемая в СМИ о других делах не соответствует действительности.

Лавров также сообщил, что следствие намерено допросить чиновников Минкультуры. «Необходимо <...> также определить и выявить лиц, причастных к преступлению, в том числе из числа должностных лиц Минкультуры», – сказал он.

Следователь также подчеркнул, что будучи на свободе, обвиняемые могут вступить в контакт с находящейся в розыске Вороновой и другими лицами.