Источники заявляют, что в черный список Центробанка попадут более 120 топ-менеджеров из ФК «Открытие», сообщает «Коммерсант».

По данным чиновников речь идет о бенефициарах банка, членах набсовета и правления, о главном бухгалтере, его заместителе, а также о руководителях и главбухах филиалов. «Многих уже предупредили», – говорит собеседник издания.

Однако есть и другие источники, которые утверждают, что до окончания работы временной администрации большинство руководителей вряд ли покинут рабочие места.