Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил постановление о переносе выходных дней в 2018 году, сообщает «ТАСС» со ссылкой на сайт правительства.

Таким образом, россияне будут отдыхать в течение 10 дней на новогодние праздники 30.12.2017 по 8.01.2018. С 23 по 25 февраля будет праздноваться День защитника Отечества, с 8 по 11 марта - Международный женский день.

Отметим, что на праздник Весны и Труда намечено четыре выходных дня с 29 апреля по 2 мая. Также запланирован трехдневный отдых на празднование Дня России с 10 по 12 июня. А с 3 по 5 ноября россияне будут отмечать День народного единства.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство Российской Федерации постановляет: перенести в 2018 году следующие выходные дни: с субботы 6 января на пятницу 9 марта; с воскресенья 7 января на среду 2 мая; с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля; с субботы 9 июня на понедельник 11 июня; с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря», – говорится в тексте.