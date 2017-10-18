В Сургуте на территории спорткомплекса «Дружба» появится новый зал единоборств в 600 квадратных метров. Инициатором и инвестором выступил президент сургутской федерации тайского бокса, гендиректор нефтесервисной компании Геннадий Боголюбов.

«Сложнее было не отстроить, а найти место, где расположится этот зал единоборств. Я хочу отметить, что это совместный с Сургутским государственным университетом проект, посещать зал могут все горожане. Мы корректируем его график работы таким образом, чтобы никто из спортсменов друг другу не мешал, чтобы выстроить максимально плодотворную работу для занимающихся», – отмечает президент федерации тайского бокса Сургута.

Стоит отметить, что день открытия комплекса совпал с международным турниром по ММА, на который приехали известные бойцы со всей страны. Чемпионы с радостью посетили новый зал единоборств и дали несколько мастер-классов начинающим бойцам.

Руководителя управления физической культуры и спорта Шамиль Лукманов заявил, что зал будет востребован не только, как площадка для тренировок, но и для проведения городских, окружных и, возможно даже, всероссийских турниров.