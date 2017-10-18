Навального лишили права баллотироваться на ближайших выборах президента

Кремль принял решение не допускать оппозиционера Алексея Навального до выборов президента в качестве зарегистрированного кандидата, сообщают «Ведомости» со ссылкой на русскую службу BBC.

Несмотря на то, что Владимир Путин ещё не объявил о намерении баллотироваться на новый срок, он всё равно считается безусловным лидером. По данным опроса Левада-центра за него готовы голосовать 64 процента населения.

Кремль также пообещал, что менее раскрученным оппозиционерам чинить препятствий при выдвижении не будет.

Единственное, что может омрачить волеизъявление – это явка, опасаются в Кремле.