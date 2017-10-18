Поклонская записала видеообращение к генпрокурору России Юрию Чайке

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в очередной раз обратилась к генпрокурору России Юрию Чайке. На этот раз она записала видеообращение с просьбой отозвать прокатное удостоверение у фильма «Матильда» и признать фильм «провокационным, экстремистским материалом», сообщет «Meduza».

Поклонская заявила, что фильм уже спровоцировал «поджоги кинотеатров, машин, покушения на взрывы, призывы к сожжению людей, введение черных списков, угрозы, молитвенные стояния верующих всей России против фильма, митинги, карикатуры, постановки стриптиз-шоу, высмеивающие православных святых и верующих людей».

Она также добавила, что «не надо путать свободу самовыражения с посягательством на историческую правду и нравственные основы» и что «Матильда» выставляет Николая II «безвольным человеком, теряющим сознание от вожделения к женщине, к балерине, к танцовщице».

По словам Поклонской, у Чайки просят защиты «православные и мусульмане России», которые «выступают против осквернения святынь». «Потому что закон наделяет прокуроров полномочиями, а не людей», — сказала она.