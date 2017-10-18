​К программе «Спасибо от Сбербанка» подключилась сеть магазинов Rieker

На территории Западной Сибири к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» подключился новый партнер. Теперь владельцы карт Сбербанка получат повышенные бонусы СПАСИБО – 5% от суммы чека при покупке обуви в магазинах Rieker в Нефтеюганске, Мегионе, Пойковском, Пыть-яхе и Муравленко.

«Участников программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» становится все больше. Мы регулярно проводим с партнерами различные акции со скидками или повышенным начислением бонусов, чтобы клиенты банка могли экономить при оплате товаров и услуг», – прокомментировала заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольга Ющенко.

На данный момент на территории России к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» подключено уже более 72000 торговых точек партнеров и более 29 млн участников.

Получить более подробную информацию о проекте можно на сайте spasibosberbank.ru или по телефону горячей линии: 88005555550, далее 5.