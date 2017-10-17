Вот так совпадение. Аналог «Сколково» под Санкт-Петербургом будет стоить столько же, сколько не хватает на зарплаты медикам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал создание аналога «Сколково» под Санкт-Петербургом, пишет newsru.com. Этот инновационный комплекс будет находиться в Пушкинском районе северной столицы. Его площадь составит 400 тысяч квадратных метров, где расположатся научные центры, лаборатории, учебные здания, жилье и инновационные производства. В довесок к этому проекту планируется построить также кампус для Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

Все это будет стоить 41 млрд рублей. Треть из них будут привлечены в виде частных инвестиций, чуть больше половины даст бюджет России, а 12 процентов выделит Санкт-Петербург.

В сети уже гуляют шутки о «забавном совпадении»: сначала Счетная палата России заявила о том, что для исполнения «майских указов» президента (а именно на повышение зарплат медикам) не хватает 43 млрд рублей, а следом Дмитрий Медведев заявляет о новом крупном проекте ценой в 41 млрд рублей. Вероятно, это действительно всего лишь совпадение.