«Путина, конечно, жалко...» Сергей Шнуров написал стихотворение об аскетичном образе жизни президента

Известный музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своей изысканной манере написал стихотворение, посвященное аскетичному образу жизни президента Владимира Путина, который не может позволить себе простых радостей, доступных простым россиянам и, по всей видимости, самому Сергей Шнурову. Это произведение публикует сайт "Эха Москвы".

Путина, конечно, жалко.

Столько лет одно и то же.

Нет, тобако или алко

Он позволить себе может,

Но немного. В кабинете

Только, чтоб никто не видел.

Выкурит по сигарете,

С кем-нибудь, кто служит в МИДе.

Или выпьет по-писят,

Но без русского размаха.

Камеры везде висят,

Палево повсюду, ...!

В личной жизни он степенен.

Ну а как? Когда? И с кем?

Не гулять ему ж, как Ленин.

В женском, сука, парике.

Всё не так, как у людей.

Мимо рта и по усам.

Ну не в Кремль же...

Вызывать, подумай сам.

Вот и ездит он по встречам.

То охота, то рыбалка.

То Шойгу зайдёт, то Сечин.

Путина, конечно, жалко.