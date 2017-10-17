16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,3392   EUR  67,4596  

«Путина, конечно, жалко...» Сергей Шнуров написал стихотворение об аскетичном образе жизни президента

Фото из инстаграма С.Шнурова
Фото из инстаграма С.Шнурова

Известный музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своей изысканной манере написал стихотворение, посвященное аскетичному образу жизни президента Владимира Путина, который не может позволить себе простых радостей, доступных простым россиянам и, по всей видимости, самому Сергей Шнурову. Это произведение публикует сайт "Эха Москвы".

Путина, конечно, жалко.

Столько лет одно и то же.
Нет, тобако или алко
Он позволить себе может,
Но немного. В кабинете
Только, чтоб никто не видел.
Выкурит по сигарете,
С кем-нибудь, кто служит в МИДе.
Или выпьет по-писят,
Но без русского размаха.
Камеры везде висят,
Палево повсюду, ...!
В личной жизни он степенен.
Ну а как? Когда? И с кем?
Не гулять ему ж, как Ленин.
В женском, сука, парике.
Всё не так, как у людей.
Мимо рта и по усам.
Ну не в Кремль же...
Вызывать, подумай сам.
Вот и ездит он по встречам.
То охота, то рыбалка.
То Шойгу зайдёт, то Сечин.
Путина, конечно, жалко.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 20:38, просмотров: 156, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Владимир Богданов дал сургутским чиновникам завуалированный и неприятный сигнал

​Владимир Богданов дал сургутским чиновникам завуалированный и неприятный сигнал
На юбилейном вечере Сургутнефтегаза он сказал, с кем «создал этот город»
Дмитрий Щеглов Сегодня в 17:37
738 7
Шанс получить травму в аэропорту примерно такой же, как и просто в обычной жизни

Шанс получить травму в аэропорту примерно такой же, как и просто в обычной жизни
Об инциденте в «Пулково», где полуторагодовалая девочка упала с трапа
Евгений Дьячков, генеральный директор ОАО «Аэропорт Сургут» Сегодня в 16:07
300 2
Как Сургутнефтегаз влияет на город? Читатели siapress.ru считают, что еще как! // ИНФОГРАФИКА

Как Сургутнефтегаз влияет на город? Читатели siapress.ru считают, что еще как! // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория полагает, что компания по-прежнему главенствует в Сургуте
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 15:00
244 0
​В случае возвращения анти-иранских санкций баррель Brent подорожает до $70-75

​В случае возвращения анти-иранских санкций баррель Brent подорожает до $70-75
Каких-то значительных факторов, которые бы позволили рынку резко пойти вниз, не просматривается. А вот в пользу вероятного роста говорят и наметившаяся динамика в нефти, и позитивный внешний фон в целом
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер Сегодня в 12:10
211 0
Статья дня. ​Дневники клерка

Статья дня. ​Дневники клерка
С чего офигевают свеженазначенные губернаторы-технократы
Ростислав Мурзагулов вице-мэр Красногорска, бывший замглавы администрации Башкирии Сегодня в 09:33
475 1
Сургутнефтегаз — наше всё, но работать там хочет далеко не каждый // ИНФОГРАФИКА

Сургутнефтегаз — наше всё, но работать там хочет далеко не каждый // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 16 октября в 10:46
1365 0
​Хочу – ругаю! Хочу – хвалю!

​Хочу – ругаю! Хочу – хвалю!
Увидела странное видео с мужчиной, который, запинаясь, читает мой комментарий в своем видео блоге. История настолько печальная, что я не знаю, как ему ответить, чтобы снова не обидеть.
Татьяна Малинина, журналист, писатель 16 октября в 09:08
1308 21
​Я не удивлюсь, если к маю следующего года начнут возбуждать уголовные дела по нынешней ремонтной кампании

​Я не удивлюсь, если к маю следующего года начнут возбуждать уголовные дела по нынешней ремонтной кампании
Альберт Леонов, председатель ОО «Правоведы» 15 октября в 21:46
1186 3
​АРХИ – важный вопрос

​АРХИ – важный вопрос
Уж если в XVI веке смогли составить стратегию всерьез и надолго, что мешает сделать это сейчас?
Сергей Антонов 15 октября в 14:21
587 4
​Уроки для всех

​Уроки для всех
Сургутян приглашают на занятия в армянскую воскресную школу
Лилия Сулейманова 15 октября в 10:50
588 0
​«Как-нибудь выкрутимся, Володя»

​«Как-нибудь выкрутимся, Володя»
Первая встреча с Александром Усольцевым предопределила дальнейшую судьбу Богданова
Людмила Захарова 14 октября в 14:12
2370 0
​Генералы нефтяного гиганта

​Генералы нефтяного гиганта
Сургутнефтегазом всегда руководили профессионалы, но так, как диктовало время
Людмила Захарова 14 октября в 10:23
2057 0
​Сургутская власть потратила 1,3 млн рублей, чтобы перепроектировать третий этаж администрации

​Сургутская власть потратила 1,3 млн рублей, чтобы перепроектировать третий этаж администрации
Слухи об «элитном ремонте» этой части Энгельса, 8, начинают подтверждаться
Артем Мазнев, Дмитрий Щеглов 13 октября в 17:24
2289 8
​Активисты ОНФ в Югре подвели итоги проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» в Сургуте

​Активисты ОНФ в Югре подвели итоги проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» в Сургуте
Сургут, всего за два года сумел сделать колоссальный рывок с 56 на 13 место
Александра Соснина 13 октября в 17:16
609 0
​Сургутнефтегаз для города — это...

​Сургутнефтегаз для города — это...
Мнения известных сургутян о том, что компания значит для Сургута
Артем Мазнев 13 октября в 16:16
1106 0
​Владимир Богданов: «Многие думают, что мы сидим на озёрах нефти и купаемся в деньгах»

​Владимир Богданов: «Многие думают, что мы сидим на озёрах нефти и купаемся в деньгах»
Интервью о том, какие цели и задачи ставил перед собой руководитель Сургутнефтегаза Владимир Богданов
Беседовала Ирина Ленькина 13 октября в 15:16
3213 1
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика