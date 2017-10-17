Певец Олег
Газманов попал в аварию, когда ехал на концерт в Пермь, передает lenta.ru. Музыкант сообщил об
инциденте в Instagram, снабдив пост фотографиями случившегося.
ДТП произошло в Усольском районе Пермского края.
Автомобиль Газманова влетел в яму. Арматура, притаившаяся в выбоине, пробила
два колеса.
«Всем здесь ехать очень осторожно, иначе тоже попадете», — предостерег певец своих подписчиков.
К фотографии злосчастной ямы Газманов приписал хэштег
#жесть.
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