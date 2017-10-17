Певец Олег Газманов попал в аварию, когда ехал на концерт в Пермь, передает lenta.ru. Музыкант сообщил об инциденте в Instagram, снабдив пост фотографиями случившегося.



ДТП произошло в Усольском районе Пермского края. Автомобиль Газманова влетел в яму. Арматура, притаившаяся в выбоине, пробила два колеса.

«Всем здесь ехать очень осторожно, иначе тоже попадете», — предостерег певец своих подписчиков.

К фотографии злосчастной ямы Газманов приписал хэштег #жесть.

