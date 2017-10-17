Анджелина Джоли превратится в ...слониху!

Актриса, кинорежиссер и продюсер Анджелина Джоли примет участие в диснеевской экранизации сказки «Айван, единственный и неповторимый» писательницы Кэтрин Эпплгейт. Джоли будет озвучивать слониху Стеллу. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter. Для Джоли это не первый опыт озвучки. Актриса участвовала, например, в работе над «Кунг-фу пандой».

Отметим, что режиссировать новый проект будет Теа Шэррок, запомнившаяся зрителю по картине «До встречи с тобой». Кстати, голливудская дива не только подарит голос экранной слонихе, но и выступает в качестве одного из продюсеров проекта.

Книга «Айван, единственный и неповторимый» была опубликована в 2011 году и рассказывает о горилле Айване, что живет в клетке, находящейся в торговом центре, деля ее со слонихой Стеллой и бездомным псом Бобом.

