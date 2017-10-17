Столица ИГ освобождена от террористов

Сирийский город Ракка, долгое время бывший самопровозглашенной столицей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), полностью очищен от боевиков, сообщает Lenta.ru. Теперь Ракка находится под полным контролем курдов.

15 октября в штабе международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, заявили, что позволят оставшимся в городе боевикам и блокированным ими мирным жителям покинуть населенный пункт, чтобы избежать жертв.

По словам представителя курдского ополчения, среди иностранцев в рядах боевиков присутствуют выходцы из Франции, России, Азербайджана, Индонезии и Турции. Тогда же отмечалось, что ряд джихадистов из СНГ, преимущественно из Узбекистана, отказались покидать Ракку.